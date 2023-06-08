'Россия должна ответить за преступления!' Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и побеседовала с Зеленским

Всемирно известная шведская эко-активистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЕС на Херсонщине, что привело к экологической катастрофе. Она заявила, что ответственность за это преступление должна понести Россия.

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На своей странице в Twitter Тунберг рассказала, что 8 июня провела онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что страна-агрессор России совершает экоцид и должна за это отвечать.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, оставляющим мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления", – написала она.

Во время разговора с президентом Украины Тунберг выразила соболезнования украинскому народу и заявила, что ей не хватает слов, чтобы описать происходящее.

"Я хочу выразить свое соболезнование всем украинцам. Не хватает слов по поводу того, что происходит в Украине, – заявила Тунберг.

Кроме того, активистка поинтересовалась, что можно сделать, чтобы помочь Украине и усилить давление на соответствующие организации.

Зеленский со своей стороны сообщил, что пообщался о подрыве Россией Каховской ГЭС и последствиях этой катастрофы с мировыми экоактивистами, лидерами мнений и международными экспертами.

"Пожалуйста, распространяйте правду об этом российском экоциде. Пожалуйста, призывайте лидеров, государства и международные организации действовать. Не случайно в предложенной нами формуле мира один из ключевых пунктов – это противодействие экоциду. Давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше просто не было", – призвал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые спутниковые фото, демонстрирующие последствия подрыва российскими военными преступниками плотины на Каховской ГЭС. На вторые сутки после взрыва под воду ушли Голая Пристань, район Корабел в Херсоне и другие территории, где раньше жили люди.

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