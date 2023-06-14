'Мы солидарны с вами': Грета Тунберг пришла на украинский пикет представительства ООН. Фото

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Бонн на западе Германии, чтобы поучаствовать в акции украинцев, обращенной к членам Организации объединенных наций. Митинг призван обратить внимание на взрыв оккупантами Каховской плотины на гидроэлектростанции и не допустить избежания Россией уголовного наказания за техногенное бедствие.

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Об этом сообщает УНИАН. Тунберг обратилась к украинским журналистам, чтобы через них поддержать жителей Херсонщины, которые остались без крова и понесли большие потери.

"Мы видим, что происходит. Взор всего мира обращен на Украину и Россию, на то, что происходит сейчас. Мы не собираемся быть наблюдателями, мы не собираемся молчать. Оставайтесь сильными. Мы солидарны с вами", – сказала известная защитница природы.

Она добавила, что находит очень важным все акции, которые привлекают внимание к терроризму, цинично совершаемый российской армией. Только международный резонанс гарантирует последствия для военных преступников.

Напомним, что известная активистка уже выразила свою позицию по отношению к теракту России в Новой Каховке и пообщалась с президентом Зеленским. Тунберг заметила, что на совести оккупантов натуральный экоцид, за который понесут ответственность в международном уголовном суде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европарламент на заседании в Страсбурге осудил подрыв Каховской ГЭС и назвал этот поступок России очередным военным преступлением. Москва понесет наказание и будет неминуемо расплачиваться за нанесенный Украине ущерб.