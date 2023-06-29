В Украине обсудили угрозы для экологии от действий РФ: среди участников мероприятия была Грета Тунберг

Представители Европейского Союза, украинской власти и экоактивисты обсудили угрозы для экологии от преступлений России, в частности, подрыва Каховской ГЭС. Они оценили последствия войны для окружающей среды – как уже имеющиеся, так и будущие; намерены разработать рекомендации по наказанию государства–агрессора за экологические преступления.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В мероприятии приняла участие специальная гостья – шведская экоактивистка Грета Тунберг.

"Украинцы на первом рубеже, кто страдает от войны, голода. Нам пора поставить точку в этом. Нельзя оставлять без внимания те преступления, которые совершает Россия в Украине. Мы должны привлечь Россию к ответственности за преступления", – подчеркнула известная шведская активистка.

Она также отметила, что подрыв дамбы на Херсонщине вовсе не уникальный случай. Это лишь часть тех преступлений, которые российские военные хладнокровно совершают на нашей земле.

Украину на мероприятии представлял руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заметил, что ликвидация последствий экокатастрофы является обязательной частью Формулы мира для Украины, представленной ранее президентом Зеленским.

"Задача наша и наших международных партнеров – оценка всего вреда, разработка механизмов по привлечению к ответственности РФ за все преступления, восстановление инфраструктуры и механизм недопущения подобных катастроф в будущем", – подчеркнул он.

Также в обсуждении угроз для экологии от действий РФ приняли участие экс-вице-премьер-министр Швеции, бывшая еврокомиссар по окружающей среде Маргот Вальстрем. Экс-президент Ирландии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека, бывший глава Международного института окружающей среды и развития Мэри Робинсон.

"Мы удивлены тем, что уже было сделано для природы. Мы хотим показать нашу поддержку и солидарность с Украиной. Именно поэтому мы здесь, и мы не остановимся, пока Россия не покинет Украину и пока Кремль не ответит за все преступления", – подчеркнула Вальстрем по итогам встречи.

При этом она справедливо добавила, что не является ключевым экспертом по вопросам восстановления инфраструктуры, однако задача сейчас одна. Она заключается в том, чтобы принудить РФ вывести свою армию, наносящую колоссальный ущерб окружающей среде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тунберг приняла участие в акции перед зданием ООН в городе Бонн в Германии, которую проводили, чтобы привлечь еще больше внимания к преступлениям России в Украине. Она высмеяла роль ООН в ликвидации последствий подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, что привело к наибольшей техногенной катастрофе последних десятилетий.