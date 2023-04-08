''Готов умереть за народ'': 21-летний защитник Мариуполя прошел плен и вернулся в строй

21-летний полицейский из Мариуполя, защитник Азовстали на псевдо "Лаки" прошел в плен и вернулся в строй. Он отмечает, что готов умереть за украинский народ.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Донбасса 24/7". Боец спецподразделения КОРД спасал рожениц из роддома, на который год назад российские оккупанты сбросили бомбу.

Когда путинская армия взяла Мариуполь в кольцо, "Лаки" присоединился к "Азову" и 86 дней стоял на защите города. В то время ему было всего 20 лет. В ходе обороны легендарного комбината защитник Украины получил ранения.

Свой 21 день рождения он встретил в русском плену. После того, как "Лаки" вернулся домой, он снова ушел на фронт, чтобы давать отпор российским захватчикам и защищать нашу страну.

"Я готов умереть за то, чтобы наш народ больше так не страдал", – объяснил свой поступок украинский воин.

Стоит отметить, что защитникам легендарного Мариуполя, почти полностью уничтоженного российскими оккупантами, было трудно держаться под бешеным давлением врага, поскольку ситуация становилась хуже с каждым днем. Однако мужественные защитники Украины держались до последнего.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Среди погибших защитников Мариуполя, почти три месяца державших оборону города, а впоследствии и "Азовстали", оказался молодой атлет Максим Малков. Своего мастера спорта по морскому многоборью спортсмен из Донецкой области получил уже посмертно.

В пятницу, 3 февраля, в Киеве провели в последний путь бойца полка "Азов" Алексея Кисилишина с позывным "Левом". До полномасштабной войны он был известным в Мариуполе зоозащитником и ветеринаром, а затем защищал родной город от русского нашествия.

Спустя полгода после освобождения из российского плена скончался украинский защитник Олег Мудрак. Он был командиром 1-го батальона полка "Азов". Героически оборонял от российских окупантов Мариуполь еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину - "Азовсталь". У героя не выдержало сердце.