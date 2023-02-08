Навсегда остался на ''Азовстале'': 20-летний моряк оборонял Мариуполь без военной подготовки

Среди погибших защитников Мариуполя, которые почти три месяца держали оборону города, а затем и "Азовстали", оказался молодой атлет Максим Малков. Своего мастера спорта по морскому многоборью спортсмен из Донецкой области получил уже посмертно.

Видео дня

Полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года Максим встретил в Мариуполе. И с первых дней добровольно принял участие в обороне города, несмотря на то, что на тот момент у него не было опыта срочной службы в армии и любой другой военной подготовки.

Но 20-летний Малков находился в хорошей физической форме и был опытным гребцом. Максим занимался морским многоборьем, входил в состав сборной Донецкой области, выигрывал награды чемпионатов Украины и международных турниров. Становился победителем и призером различных гребных регат.

Малков хорошо знал Мариуполь и окрестности и очень хотел помочь бойцам ВСУ защитить город. Известно, что спортсмен долгое время держал оборону "Азовстали". В начале мая еще выходил на связь с территории металлургического комбината, который методично уничтожали своими бомбами российские оккупанты.

В мае 2022 года Малков получил контузию. Среди вывезенных с комбината защитников его не оказалось, но, к сожалению, Максим нашелся в списки погибших на "Азовстали". 24 мая парень был посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

А 26 сентября 2022 ему дали звание мастера спорта Украины по морскому многоборью, которое Максим должен был получить до полномасштабной войны с РФ, но не успел. Начальник управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик вручил удостоверение Малкова товарищу погибшего героя – президенту областной федерации морского многоборья Дмитрию Степнову.

"Это звание для него было очень важным, и он получил его посмертно. Хочу, чтобы все разделили со мной ту огромную благодарность, которая меня переполняет. Этот парень отдал жизнь за нас с вами, за нашу Украину, за наш Мариуполь, присоединившись добровольно в ряды защитников сразу после 24 февраля", – написал в своем Facebook Степнов.

Также Дмитрий написал, что Максим навсегда остался в "Азовстале". Из чего можно сделать вывод, что тело защитника не смогли забрать с комбината. Также, вероятно, многоборец погиб в результате разрыва одной из авиабомб.

"Мы в безвозмездном долгу перед ним, но не думаю, что он хотел, чтобы мы жалели его. Он настоящий воин и морской волк, оказавшийся одним из самых смелых людей из тех, что я знал", – отметил Степнов.

Помимо этого Дмитрий пообещал сделать крутые соревнования в честь Максима после победы в войне: "Будем благодарны тебе всю жизнь! Бывших мастеров спорта не бывает! Слава герою!".

"Говорят, что чайки – это души погибших моряков. Макс был настоящим моряком, поэтому я верю, что когда мы вернемся в наш освобожденный Мариуполь, он еще не раз поприветствует всех нас над морскими волнами", – написал в память о Максиме Игорь Казначеев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21-летний чемпион Украины подорвался на мине, забирая погибшего бойца. Он искал тела солдат в опасных условиях и возвращал их родным.

Также мы рассказывали о том, как вражеский снаряд убил раненого дзюдоиста и его побратима после отказа от эвакуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!