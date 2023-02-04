В Киеве попрощались с защитником Мариуполя с позывным ''Лев'', которого оккупанты убили в Еленовке. Фото и видео

В пятницу, 3 февраля, в Киеве провели в последний путь бойца полка "Азов" Алексея Кисилишина с позывным "Лев". До полномасштабной войны он был известным в Мариуполе зоозащитником и ветеринаром, а затем защищал родной город от российского нашествия.

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Оккупанты убили украинского воина летом 2022-го в Еленовской колонии. Попрощаться с Героем его родные и друзья смогли только сейчас, сообщает Мариупольский городской совет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Алексей Кисилишин в "Азове" служил с 17-летнего возраста, воевал против врага еще с 2014 года. После службы он открыл в Мариуполе приют для диких животных – мужчина с детства очень любил их, особенно ползунов. Даже во время пребывания на "Азовстале" рассказывал истории о спасении кошек и собак.

"У него была мечта – создать большой центр защиты и приюта для животных. Надеюсь, что после освобождения Мариуполя так и будет", – рассказала мать защитника Анна Кисилишина.

24 февраля Алексей Кисилишин, не колеблясь, снова пошел защищать Украину от российских оккупантов. Он был в Мариуполе, где принял бой вместе с побратимами и отцом.

"К сожалению, все животные Алексея, в том числе три собаки породы кане-корсо погибли. Но находясь уже на "Азовстале", когда было мало пищи, под взрывы авиабомб он вылезал в город и спасал животных. Делился своей пищей, но каждый раз животные погибали под завалами вместе с его побратимами", – рассказала подруга семьи.

Боец с позывным "Лев" до последнего героически защищал родной город. Потом попал в плен к врагу. В ночь на 29 июля в Еленовской колонии оккупанты устроили массовое убийство военнопленных: погибли 53 украинских защитника, среди которых был и Алексей Кисилишин.

"Сильнее животных, Алексей любил только Украину и Мариуполь", – отметили его родственники.

С военными почестями с воином простились на Байковом кладбище в Киеве. Отдать последний почет защитнику пришли его родные, друзья, побратимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области простились с 21-летней разведчицей Татьяной-Анастасией Мациевской, которая защищала Украину на фронте. Она погибла в районе поселка Дилиевка недалеко от Бахмута Донецкой области.

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