"Ситуация становилась хуже с каждым днем": офицер бригады "Азов" рассказала, как защитники Мариуполя держались под бешеным давлением врага
Защитникам легендарного Мариуполя, который почти полностью уничтожили российские оккупанты, было трудно держаться под бешеным давлением врага, поскольку ситуация становилась хуже с каждым днем. Однако мужественные защитники Украины держались до последнего.
Об этом рассказала офицер бригады "Азов" Мария. Она выросла в Донецкой области и с юности мечтала стать на защиту Родины, ведь переживала боль родной земли, большая часть которой оказалась под оккупацией.
Мария училась в Академии Нацгвардии, а после этого, в марте 2021 года, вступила в ряды 12-й бригады оперативного назначения. Весть о начале полномасштабного вторжения получила в ночь на 24 февраля.
"Где-то в два ночи мне позвонили и сказали: "У нас война. Езжай в воинскую часть!" Мы тогда приехали, и еще пару дней обороняли воинскую часть, – рассказала Мария, которая тогда была заместителем командира стрелковой роты по конвоированию, экстрадиции подсудимых по работе с личным составом.
По словам украинской защитницы, ситуация стремительно ухудшалась. Основные силы защитников Мариуполя начали концентрироваться в металлургическом комбинате "Азовсталь", который стал важным командным и логистическим центром. В частности, из "Азовстали" поставлялись боеприпасы, продукты бойцам, которые вели уличные бои, а туда эвакуировали раненых и погибших.
Огромная промышленная зона стала настоящей крепостью для ВСУ. А оккупанты тем временем несли огромные потери как в живой силе, так и в технике. Однако постепенно периметр вокруг "Азовстали" уменьшался. Оккупанты ровняли город с землей, вместе с его жителями.
"Были постоянные обстрелы. Ребята выезжали на задание, и тоже вели бои в городе", – рассказала Мария.
Она добавила, что ее главной задачей была поддержка морально-психологического состояния ребят, которые находились на "Азовстали", поскольку некоторые из них очень тяжело переживали эти травматические обстоятельства.
"Больше травмировала потеря кого-то родных Я пережила это на себе, когда мой брат был ранен, и сначала по радиостанции передали что он погиб. Это был, наверное, самый тяжелый момент из моего пребывания там", – делится Мария.
Она добавила, что ей очень повезло, ведь брат оказался жив, и она получила шанс его увидеть. Ее брата тогда удалось эвакуировать вертолетом из окруженного города.
Ситуация становилась хуже с каждым днем, ресурсы иссякали. Исчезла связь. Командование части приняло решение разрешить личному составу части, в том числе женщинам, самостоятельно эвакуироваться из Мариуполя, определив точкой сбора Запорожья. Необходимо было сохранить жизнь личного состава в условиях, когда была уже утрачена надежда на проведение деблокады города.
Мария и ее три подруги сначала скрывались в подвалах, пытались выжить в невероятно сложных условиях, и наконец воспользовались удобным случаем, чтобы пешком начать выбираться из окружения сквозь многочисленные блокпосты российских оккупантов.
Испытания не сломили дух Марии, а скорее закалили ее. Она столько пережила, однако так же отдана своему долгу и бригаде "Азов".
Напомним, морской пехотинец Ростислав Приступа с позывным "Янтарь" защищал Мариуполь с первых минут вторжения, до этого он с 2016 года противостоял российской агрессии на Донбассе. Уроженец Ровенщины два месяца провел на "Азовстали", где получил тяжелое ранение. Он говорит, что держаться защитникам Мариуполя помогала вера в то, что им удастся отстоять город.
Ранее стало известно, что около 2 тысяч защитников "Азовстали" все еще находятся в российском плену. Точное количество пленников РФ не называют, чтобы не навредить будущим обменам.
От Красного Креста не удается получить информацию о состоянии здоровья остающихся в плену воинов: волонтеры организации не посещали места их содержания.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!