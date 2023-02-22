Умер защитник ''Азовстали'' Олег Мудрак, который провел шесть месяцев в российском плену. Фото

Спустя полгода после освобождения с российского плена умер украинский защитник Олег Мудрак. Он был командиром 1-го батальона полка "Азов". Героически оборонял от российских оккупантов Мариуполь еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину – "Азовсталь". У героя не выдержало сердце.

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Об этом сообщила в Instagram супруга командира полка "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко – Екатерина. Она отметила, что Мудрак пережил настоящий ад (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У военного, который прошел ад, остановилось сердце. Последствия плена и пыток. Не хочу думать о том, что нас ждет впереди, но мы обязательно отомстим. Пережил Мариуполь, плен, теракт... Вечная память герою", – написала Прокопенко под фото, на котором отчетливо видны преступления российских захватчиков в отношении украинских защитников.

На двух снимках Мудрак предстал до плена – сильный, спортивного телосложения мужчина. Рядом он был запечатлен уже в плену – исхудавший до костей.

Прокопенко также опубликовала пост племянника Мудрака, в котором он трогательной рассказал о своем дяде.

"Мудрак Олег Васильевич – майор, герой, стальной мужчина, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера! Он пылал этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я есть. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной, достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня", – говорится в сообщении.

Также родственник добавил, что Мудрак никогда не хотел, чтобы его смерть была "праздником слез". Герой мечтал о том, чтобы его близкие собрались вместе и с улыбкой вспоминали самые лучшие моменты, связанные с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября украинского политика Виктора Медведчука Украина обменяла на 200 своих военных, среди которых – защитники Мариуполя. Пять командиров "Азова" были обменяны на 55 оккупантов из РФ и "Л/ДНР".

В рамках обмена пленными из РФ из плена удалось вернуть командира полка "Азов" Дениса Прокопенко ("Рэдиса"). Вернулся и его заместитель Святослав Паламар ("Калина"), а также Сергей Волынский ("Волына") – командир 36-й бригады морпехов ВСУ.

Среди обмененных – 21-летняя Екатерина Полищук "Пташка", защищавшая захваченный Мариуполь на комбинате "Азовсталь", и старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов, фото которого облетели весь мир. Кроме того, из российского плена вернулся начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Также обменяли защитника Мариуполя Дмитрия Козацкого. Пресс-офицер "Азова" известен по позывному "Орест", а его уникальные фото из самого ада "Азовстали" облетели мир. Была спасена и беременная медики "Азовстали" Марьяна Мамонова.