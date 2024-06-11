Фарион официально восстановили в должности профессора во Львовской политехнике: она получит почти 124 тыс. грн 'компенсации'

Украинская языковед, доктор филологических наук, народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион 10 июня сообщила, что ее официально восстановили в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". На основании решения Львовского апелляционного суда ему также должны выплатить почти 124 тыс. грн зарплаты за период вынужденного прогула.

В личном Telegram-канале Фарион опубликовала свое фото, сделанное у входа во Львовскую политехнику, а также фото приказа ректора университета о восстановлении ее в должности. Дата подписания документа указана 7 июня.

В приказе говорится, что он издан на основании решения Львовского апелляционного суда, из-за которого Фарион добилась отмены своего увольнения после очередного "языкового" скандала.

"Отменить приказ от 15 ноября 2023 и приказ от 28 ноября 2023 об увольнении профессора кафедры украинского языка Фарион Ирины Дмитриевны. Фарион Ирину Дмитриевну в должности профессора кафедры украинского языка с 24 ноября 2023 года", – говорится в тексте документа, который подписал ректор Юрий Бобало.

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