Фарион проиграла суд по восстановлению в должности во "Львовской политехнике": все подробности

Суд отказал языковеду Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Нацуниверситета "Львовская политехника". Скандальные заявления бывшей нардепки о русскоязычных защитниках Украины были оценены судом как аморальные.

К такому выводу пришла коллегия судей Галицкого районного суда Львова под председательством Виталия Стрельбицкого. Решение вынесено 6 февраля 2024 года, сообщается в судебном реестре. Фарион в установленный законом срок имеет право подать апелляцию.

Языковед попала в громкий скандал в ноябре 2023 года после интервью, в котором заявила, что не может назвать украинцами воинов знаменитого полка "Азов", не говорящих на украинском.

Ректорат "Львовской политехники" после общественного резонанса и протеста своих студентов провел заседание. 15 ноября 2023 года университет разорвал трудовое соглашение с Фарион "за совершение аморального проступка".

Экс-преподаватель решила судиться с учебным учреждением. В иске она заявила, что уровень ее компетенции, профессиональные навыки, преподавательство, научные труды, а также законотворческая деятельность свидетельствуют, что она последовательно придерживается принципов введения государственного языка во все сферы жизнедеятельности страны.

Галицкий районный суд Львова отметил, что не оценивает уровень профессиональных навыков или компетентности, не ставит под сомнение квалификацию и вклад в развитие украинской филологии, языкознания и научного достояния. Задачей суда было:

– проверить и установить, был ли совершен аморальный проступок;

– является ли он несовместимым с продолжением работы;

– соблюдены ли законы при увольнении.

Суд согласился с доводами представителей вуза о том, что "во время, когда стоит вопрос существования украинского государства, разжигать рознь, в частности публично унижать воинов, высказывая в их адрес тезисы, содержащие признаки нетерпимости к определенной группе лиц из-за того, что они не разговаривают на украинском языке, является недопустимым".

Судья не стал отрицать важность языкового вопроса. Однако в демократической стране категорически неприемлемы проявления нетерпимости к определенной группе или категории населения (в этом случае – к военнослужащим) по любому признаку, в частности, возрасту, полу, национальности или языке общения.

Судья Стрельбицкий отметил, что во время войны граница морали в оценках защитников Украины очень тонкая.

"Трудно представить, что чувствуют защитники нашего государства, которые в силу тех или иных обстоятельств используют русский язык в общении, когда слышат, что их оценивают таким образом. Оценивая моральный аспект высказываний истца, нельзя обойти вниманием чувство военнослужащих названной категории, среди которых, вне всякого сомнения, есть люди, которые получили ранения или инвалидность на всю жизнь, а также чувства родных и близких погибших героев. Не вызывает никакого сомнения у суда, что такое поведение истца может демотивировать защитников страны", – говорится в тексте документа.

Суд убежден, что все жители нашей страны должны консолидироваться вокруг защиты государства и поддерживать Силы обороны, а не "публично оценивать ту или иную категорию военнослужащих в, мягко говоря, не очень приемлемой, с точки зрения соблюдения нравственных устоев и принципов, форме".

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Ирина Фарион отметилась новыми выпадами в сторону русскоязычных украинцев. Она назвала жителей восточных регионов страны "ущербными людьми" и "маргиналами" и заявила, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов".

– Также Фарион унизила победительниц Нацотбора на Евровидение, дуэт Jerry Heil и alyona alyona.

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