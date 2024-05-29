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Суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора Львовской политехники: все подробности

Дарья Дурова
Общество
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Ирина Фарион

Языковед Ирина Фарион может возобновить работу в должности профессорки кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника". Соответствующее решение на третьем заседании в среду, 29 мая, принял Львовский апелляционный суд.

Кроме того, в пользу экс-нардепки суд взыскал с учреждения 123 тысячи 927 гривен – это заработная плата "за период вынужденного прогула". Фото и видео с залы суда Фарион делилась в Instagram.

Напомним, что ее отстранили после скандального высказывания в адрес защитников Украины. Языковед заявила, что не может назвать украинцами воинов знаменитого полка "Азов", не говорящих на украинском.

Ирина Фарион в суде

29 мая в комментарии "Суспільному" одиозная "защитница языка" сказала, что проректор принял решение о ее увольнении без выводов комиссии. Она обвинила руководство Министерства образования и науки Украины в давлении.

"Ни в одном документе не доказано морального проступка, который совершила Ирина Фарион... Комиссия должна была завершить свою работу 22-го числа, меня уволили 15-го (15 ноября 2023 года. – Ред.). То есть проректор сам себе возражает. Это означает, что он принимал это решение под давлением. Не сомневаюсь под чьим – под давлением МОН, конкретной персоны – Лисовой", – утверждала Фарион.

Она обещала, что если апелляцию не удовлетворят, то ее адвокаты обратятся в Верховный суд.

В итоге апелляционную жалобу (на решение Галицкого районного суда Львова) удовлетворили частично. Приказы ректора НУ "Львовская политехника" об увольнении Фарион признали незаконными и отменили.

С университета взыскали 123 тысячи 927 гривен (как средний заработок професорки за время вынужденного прогула) и 5782 гривен (судебный сбор).

Судьи
Суд по делу увольнения Фарион

Фарион намекнула, что она продолжит работать преподавательницей во "Львовской политехнике". "Я думаю над этим. Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, а мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", – сказала она.

Постановление апелляционного суда еще может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель "Львовской политехники" сообщил, что ожидает полный текст решения, а потом они будут думать о следующих шагах.

Как писал OBOZ.UA, ранее опальная экс-нардепка, преподавательница и языковед Ирина Фарион отметилась новыми выпадами в сторону русскоязычных украинцев. Она назвала жителей восточных регионов страны "ущербными людьми" и "маргиналами" и заявила, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов".

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