Суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора Львовской политехники: все подробности

Языковед Ирина Фарион может возобновить работу в должности профессорки кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника". Соответствующее решение на третьем заседании в среду, 29 мая, принял Львовский апелляционный суд.

Кроме того, в пользу экс-нардепки суд взыскал с учреждения 123 тысячи 927 гривен – это заработная плата "за период вынужденного прогула". Фото и видео с залы суда Фарион делилась в Instagram.

Напомним, что ее отстранили после скандального высказывания в адрес защитников Украины. Языковед заявила, что не может назвать украинцами воинов знаменитого полка "Азов", не говорящих на украинском.

29 мая в комментарии "Суспільному" одиозная "защитница языка" сказала, что проректор принял решение о ее увольнении без выводов комиссии. Она обвинила руководство Министерства образования и науки Украины в давлении.

"Ни в одном документе не доказано морального проступка, который совершила Ирина Фарион... Комиссия должна была завершить свою работу 22-го числа, меня уволили 15-го (15 ноября 2023 года. – Ред.). То есть проректор сам себе возражает. Это означает, что он принимал это решение под давлением. Не сомневаюсь под чьим – под давлением МОН, конкретной персоны – Лисовой", – утверждала Фарион.

Она обещала, что если апелляцию не удовлетворят, то ее адвокаты обратятся в Верховный суд.

В итоге апелляционную жалобу (на решение Галицкого районного суда Львова) удовлетворили частично. Приказы ректора НУ "Львовская политехника" об увольнении Фарион признали незаконными и отменили.

С университета взыскали 123 тысячи 927 гривен (как средний заработок професорки за время вынужденного прогула) и 5782 гривен (судебный сбор).

Фарион намекнула, что она продолжит работать преподавательницей во "Львовской политехнике". "Я думаю над этим. Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, а мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", – сказала она.

Постановление апелляционного суда еще может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель "Львовской политехники" сообщил, что ожидает полный текст решения, а потом они будут думать о следующих шагах.

Как писал OBOZ.UA, ранее опальная экс-нардепка, преподавательница и языковед Ирина Фарион отметилась новыми выпадами в сторону русскоязычных украинцев. Она назвала жителей восточных регионов страны "ущербными людьми" и "маргиналами" и заявила, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов".

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