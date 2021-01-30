Можно ли уволить Бильченко из университета за антиукраинские заявления: МОН выступил с разъяснением

В МОН не могут уволить скандальную украинскую поэтессу Евгению Бильченко из Национального педуниверситета им. Михаила Драгоманова, потому что не имеют на это полномочий.

Решение о приеме на работу или увольнении с должности должна принимать администрация самого учебного учреждения. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос "Радио Свобода".

"Согласно части третьей статьи 34 Закона Украины "О высшем образовании", назначение и освобождение от должности работников, решения других кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования", – пояснили в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что действует в рамках Конституции и законов Украины, а также положения о МОН.

Журналисты добавили, что направили запрос ректору Национального педагогического университета касательно этой ситуации.

Напомним:

Бильченко выступила против закона об украинском языке, назвав его "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Бильченко также опровергла, что на Донбассе идет война с Россией. Кроме того, она похвасталась дружбой с бывшим главарем террористов "ДНР" Захаром Прилепиным.

В России Бильченко приняли в Международный союз поэтов.