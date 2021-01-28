Бильченко опровергла войну Украины с Россией и похвасталась дружбой с Прилепиным. Видео

Скандальная украинская поэтесса и профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко опровергла, что на Донбассе идет война с Россией.

Кроме того, она в очередной раз похвасталась дружбой с бывшим главарем террористов "ДНР" Захаром Прилепиным. К тому же, педагог отметила, что у нее якобы нет оснований считать его боевиком. О своих антиукраинских убеждениях женщина рассказала в комментарии для программы "Вікна" телеканала СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Здесь ничего не скажешь, Крым отняли у нас, да. Ну и что? Покажите мне украинский закон, который признает, что Украина воюет с Россией. Как только этот закон будет на вот этом столе, мы будем обсуждать Захара Прилепина. Конец цитаты" , – сказала Бильченко, добавив, что дружит с оккупантом, поскольку тот читает ее стихи в соцсети.

Также преподавательница не отказалась от своих возмутительных слов об Украине и языковом законе и повторила российские пропагандистские нарративы.

"Онкобольная американская колония" – я от этих слов не отказываюсь. Все, что мы сейчас имеем, – это попытка из-за океана насаждать нам систему политических представителей, систему экономического порядка", – высказалась в унизительном тоне Бильченко, комментируя свое недовольство переводом сферы обслуживания на украинский язык.

На это журналист возразил ей, что в Украине большинство людей хотят, чтобы их обслуживали на родном украинском языке.

"Я вам голову дам на отсечение, что в Украине нет людей, которые не понимают русский", – ответила ему профессор.

Кроме того, она странно объяснила, почему употребляет по отношению к Небесной Сотне приставку "так называемая". "Нет понятия Небесная Сотня, патриот. Если это метафора, ученый в публичной речи должен говорить "так называемая", – сказала Бильченко.

Ее позиция вызвала осуждение в НПУ им. Драгоманова как в студенческой среде, так и среди коллег. Так, уже 28 января в вузе должен собраться ученый совет, чтобы решить вопрос со своей преподавательницей.

"Такие высказывания, которые позволяет себе Бильченко, встретили решительное неприятие со стороны руководства учебного заведения, студенческой общественности, профессорско-преподавательского состава. Осудили высказывания как антиукраинские, антинародные, такие, которые идут вразрез с моральными принципами и устоявшимися традициями драгомановского университета", – сказал проректор по научной работе НПУ Григорий Торбин.

Со своей стороны председатель студенческого парламента факультета филологии НПУ София Денисюк отметила, что мысли, которые озвучивает Бильченко, позиционируют университет неправильно и являются "черным пиаром". Поэтому студенты написали жалобы руководству вуза, в которых отметили, что таким преподавателям там не место.

А студентка Мария Прошковская написала заяву об отчислении из университета в знак протеста против антиукраинских выпадов Бильченко. Впрочем, такой шаг нисколько не смутил преподавательницу.

"Это ее право. У нас же демократическая страна. Пусть идет. Мне не за что извиняться", – сказала она в конце беседы с журналистом.

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