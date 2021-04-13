Еще одна область попала в 'красную' зону: какие регионы Украины 'закрыты' на карантин

В Украине снова расширили список "красных" зон карантина – с 00:00 15 апреля наихудший уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен также на территории Полтавской области.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 13 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, от 15 апреля на Полтавщине устанавливаются и соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия

Как известно, "красную" зону вводят, если хотя бы два из пяти показателей превышают норму три дня подряд. Речь идет о:

загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тысяч населения.

В настоящее время "красная" зона карантина действует в 12 регионах Украины: Киев и Киевская область, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская. Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Херсонщина, Прикарпатье и Закарпатье находятся в "желтой" и остальные регионы – в "оранжевой" зоне.

На территории регионов "красной" зоны запрещается:

заведениям общественного питания принимать посетителей;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий;

проведение спортивных матчей со зрителями (проводятся без зрителей)

посещение образовательных учреждений.

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