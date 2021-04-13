В Україні підскочила кількість нових хворих на COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 13 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 872 785 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 680 – виявлені за минулу добу, що на 3824 більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 в країні померли вже 37 758 осіб (+457 за добу), а 1 430 234 пацієнта (+14 019 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Коронавірус в Україні станом на 13 квітня.
Динаміка захворюваності в Україні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Великдень в Україні можуть ввести обмеження.

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