Степанов: Україна вийшла на пік третьої хвилі, ситуація з COVID-19 стабілізувалася

В Україні на піку третьої хвилі коронавірусу стабілізувалася ситуація із захворюваністю та госпіталізацією хворих.

Про це на брифінгу 13 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що за минулий тиждень було госпіталізовано на дві тисячі українців менше, ніж за позаминулий.

"Як ми і прогнозували, ми вийшли на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах, бачимо від'ємне значення за рівнем госпіталізацій", – сказав міністр.

Крім того, зменшилася кількість викликів машин екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Великдень в Україні можуть ввести обмеження.