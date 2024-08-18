Ермак: церковь в Украине лишат московского влияния, это уши спецслужб РФ

Церковь в Украине лишат влияния государства-террориста России. Это территория и уши спецслужб, а также ширма для убийств и насилия.

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Об этом в Telegram заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что Россия разрушает храмы в Украине и для нее нет Бога и веры.

"Когда в Украине сегодня находятся те, кто готов защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально. И это не о свободе, а о чем-то другом. Не стоит такого делать – наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз тоже", – написал Ермак.

Напомним, Всеукраинский совет церквей поддержал запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Члены ВСЦиРО заявили, что ни одна организация, которая имеет центр в стране-агрессоре и руководствуется государством-агрессором, не может действовать в Украине.

Всеукраинский совет церквей добавил, что главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает эти погромы, пытки и убийства священников и пасторов, цинично нарушая установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о законопроекте, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории нашего государства. Украинский лидер убежден, что документ должен сработать и придать Украине соборность, реальное наше единство духовное.

– Ранее настоятель Православной Церкви Украины, митрополит всей Украины Эпифаний призвал главу УПЦ МП митрополита Онуфрия к диалогу. Эпифаний предлагает Онуфрию единение церквей "ради защиты истины".

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