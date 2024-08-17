Всеукраинский совет церквей поддержал запрет на деятельность УПЦ МП в Украине: заявление

16 августа 2024 года члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности.

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Всеукраинский совет церквей поддержал запрет на деятельность УПЦ МП в Украине. Об этом говорится в заявлении Совета.

"Мы категорически осуждаем деятельность Русской православной церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и освящает оружие массового уничтожения и открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор – и самих украинцев", – говорится в заявлении.

Члены ВСЦиРО подтвердили свое заявление от 11 апреля 2023 г. о том, что партнерские отношения и свобода вероисповедания и их защита со стороны государства являются основой государственно-конфессиональных взаимоотношений в Украине.

Они подчеркнули, что ни одна организация, которая имеет центр в стране-агрессоре и руководствуется государством-агрессором, не может действовать в Украине. ВСЦиРО поддерживает законодательную инициативу Президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая также имеет широкую политическую и общественную поддержку.

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку. Мы утверждаем, что в Украине даже в условиях жестокой войны чтят религиозные права и свободы, что наши верующие, несмотря на определенные вызовы, связанные с войной, имеют возможности для достойного выражения собственных религиозных чувств и убеждений", – отмечается в заявлении.

Всеукраинский совет церквей добавил, что главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает эти погромы, пытки и убийства священников и пасторов, цинично нарушая установления Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали.

ВСЦиРО убеждена, что курс на защиту свободы вероисповедания и духовной независимости, включающий открытость к высоким образцам религиозных традиций и неприятие манипуляций верой, будет способствовать консолидации общества. Это поможет добиться победы и утверждения справедливого мира в Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке решения, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". Глава государства отметил, что провел 10 августа по этому поводу совещание.

Судя по его словам, имелось в виду совещание по принятию закона, запретящего деятельность в Украине учреждений Московского патриархата.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит всей Украины Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия к диалогу. Эпифаний предлагает Онуфрию единение церквей "ради защиты истины".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июля было сорвано принятие во втором чтении законопроекта №8371, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП". Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но и отказавшихся голосовать представителей провластной партии "Слуга народа".

– Народный депутат Федор Вениславский заявил, что обсуждение законопроекта о запрете Московского патриархата на территории Украины едва не вызвало парламентский кризис и раскол монобольшинства. Хотя сам документ не запрещает прямо деятельность УПЦ МП.

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