'Ради защиты истины': Епифаний призвал предстоятеля УПЦ МП немедленно начать диалог о единении

Предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит всея Украины Епифаний призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия к диалогу. Епифаний предлагает Онуфрию единение церквей "ради защиты истины".

Видео дня

Соответствующее заявление прозвучало 15 августа. Напомним, что в этот день президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду к оперативности в решении "духовной независимости".

"Желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к вам, владыко, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают вас своим предстоятелем, безотлагательно начать диалог ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток искажить ее", – отметил Епифаний.

Также владыка призвал Онуфрия оталиться от рорссийской церкви и российского патриарха. Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что патриархат Москвы является "глубоко отравленным псевдорелигиозным учением "русского мира", приведшим к нынешней войне РФ против Украины.

"Мы с любовью просим вас и иерархов, которые с вами – согласиться начать наш диалог без предварительных условий. Именно так, без предварительных условий, начинался диалог, который благословил и поддерживал блаженную память Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и какой Патриархат Москвы разрушил", – сказал Епифаний.

Относительно условий: по словам Епифания, ранее Онуфрий объявил свои требования к началу диалога. Последний требует от ПЦУ отказаться от Томаса и прекратить принимать к себе приходы УПЦ.

Требованиям Онуфрия предшествовало заявление президента Владимира Зеленского о подготовке "решения, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость". Подразумевается запрет деятельности любых учреждений МП на законодательном уровне.

Запрет деятельности УПЦ МП в Украине пытаются провести на законодательном уровне с 2022 года, однако это решение ранее в парламенте блокировалось. Только в октябре 2023 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8371 о недопустимости деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с российской православной церковью.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля принятие во втором чтении законопроекта №8371, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но и отказавшихся голосовать представителей "Слуги народа". Подробнее об этом читайте в соответствующем материале OBOZ.UA.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний по этому поводу заявил, что законопроект "о запрете УПЦ МП", нужен Украине, как когда-то были нужны миру законы о запрете рабства. По его словам, прихожане УПЦ МП поражены стокгольмским синдромом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!