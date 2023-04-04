Ему было всего 27: на Черкасщине попрощались с погибшим военнослужащим в день его рождения. Фото

В Черкасской области простились с погибшим военнослужащим Александром Тараном. Героя похоронили 2 апреля – в день его рождения.

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Об этом сообщили в Шполянском городском совете объединенного территориального общества. Александр Таран жил в селе Терешки, куда его семья переехала в 2001 году.

Он учился в местной школе и в Васильковском колледже. В 2018 году Александр был участником АТО.

25 февраля 2022 года Герой не колеблясь ушел защищать Родину от российского нашествия.

На фронте он получил тяжелое ранение и проходил лечение. Но, к сожалению, не смог поправиться и умер 30 марта 2023 года.

Герою было всего 27 лет.

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