В Ивано-Франковске сотни людей пришли провести в последний путь Виталия Меринова, погибшего от смертельного ранения. Фото

В Ивано-Франковске попрощались с четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу и экс-депутатом городского совета, 32-летним Виталием Мериновым, которых погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Провести воина в последний путь пришли сотни местных жителей.

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Об этом сообщило издание "Галицкий корреспондент". Как отмечается, 2 апреля на панихиде иванофранковцы почтили память выдающегося спортсмена, а 3 апреля в городе состоялось шествие почтения Героя.

Виталий Меринов служил в составе Национальной гвардии Украины. Последний бой он принял в Луганской области – во время выполнения боевого задания военный был серьезно ранен. За жизнь бойца несколько дней боролись врачи в Днепре, но спасти его не удалось. 31 марта он скончался в больнице.

У воина осталась жена и дочь двух лет.

Как пишет издание, на панихиду пришли сотни людей, чтобы почтить павшего защитника Украины. Громада села Нижнев встретила кортеж с телом нацгвардейца на коленях. После этого процессия остановилась в Ивано-Франковске возле спортивного клуба "СПЗ", где Меринов тренировал молодых спортсменов.

3 апреля в Ивано-Франковске провели ходу памяти за погибшим воином. Его друзья, родные, побратимы, коллеги и местные жители прошлись по центральным улицам Франковска за траурным кортежем.

Люди провожали военного в последний путь, стоя на коленях.

Как писал OBOZREVATEL, Виталий с детства занимался спортом. Сделал успешную карьеру в кикбоксинге, четырежды став чемпионом мира. Также ему есть чем гордиться и в боксе. Становился лучшим в Украине и дошел до финала первенства Европы, получив звание мастера спорта.

Еще в 2014 году Меринов принимал участие в АТО в составе Национальной гвардии. И в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля, снова взял в руки оружие и отправился воевать против оккупантов в составе НГУ.

Все, что известно о погибшем украинском воине и спортсмене, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе на Днепропетровщине провели в последний путь 53-летнего украинского воина Александра Лымаря, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Младшего сержанта не стало 19 марта в Донецкой области.