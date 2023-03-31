"Отдал за мирное небо над Украиной свою жизнь": на Днепропетровщине попрощались с воином, погибшим в Донецкой области. Фото
В Никополе на Днепропетровщине провели в последний путь 53-летнего украинского воина Александра Лымарю, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Младшего сержанта не стало 19 марта в Донецкой области.
О прощании с Героем сообщили на Facebook-странице Никопольского городского совета. Отдать последние почести защитнику пришли его родные, друзья, коллеги, побратимы и жители города.
Александр Лымарь служил в 53-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. 19 марта он попал под артиллерийский обстрел вражеской армией России в Донецкой области. В это время воин выполнял боевое задание.
"Низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, который отдал за мирное небо над Украиной самое ценное, что у него было, – свою жизнь. Вечная слава Герою!" – отметили в горсовете.
Лымарь родился 9 февраля 1970 года в Никополе, в родном городе его и похоронили. На опубликованных в сети кадрах видно, что Героя местные жители провожали в последний путь на коленях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– в Харькове 29 марта попрощались с основателем разведывательного подразделения "Бешкетники Сірка" 92-й ОМБР Иваном Щеголевым. Погиб воин в боях за Украину на Купянском направлении 25 марта.
– Накануне стало известно, что во время боевого вылета погиб пилот Денис Кирилюк. Всего 19 дней назад у него родился сын.
– В Луцке провели в последний путь украинского воина Богдана Бусько. Защитник страны погиб в боях с российскими оккупационными войсками под Угледаром Донецкой области.
– В Ривненской области 27 марта простились с воином, который отдал жизнь за Украину. Житель села Великие Межиричи Юрий Довмат погиб 22 марта в Харьковской области. У Героя осталось двое детей.
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