Без отца остались двое детей: в Житомире простились с воином Павлом Спиридоновым, погибшим в Мариуполе

На Смолянском военном кладбище Житомира 3 апреля простились с азовцем Павлом Спиридоновым, погибшим в боях за Украину на Донетчине год назад. Мужчина родом из Запорожья отстаивал родную землю с начала боев на востоке, а во время полномасштабной войны защищал Мариуполь.

Видео дня

Его тело долгое время не могли забрать с окруженного города, позже кремировали в Киеве и только ныне родные воина смогли достойно провести его в последний путь. Герой посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Павел Спиридон родился в селе Урожайное Запорожской области. После школы и работы работал дома – занимался теплицами. Он любил работать на земле и посадил сад. Также очень любил автомобили и выстроил огромный гараж, планировал заниматься ремонтом авто.

Когда началась российско-украинская война в 2014 году, мужчина пошел на службу в Вооруженные силы Украины. Участвовал в АТО на Донецком направлении.

С 2017-го служил в отдельном отряде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, был инструктором. В 2022 году планировал поступить в университет, чтобы получить высшее образование, а впоследствии – и звание на службе. Однако началась полномасштабная война.

Старший сержант "Азова" Павел Спиридонов с позывным "79-й" погиб 4 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя. Как информирует "Will Live!/"Азов", 35-летний воин получил смертельное огнестрельное ранение после оказания медицинской помощи побратиму.

"Тело погибшего защитника Украины долгое время находилось на временно оккупированной территории. Во время одного из обменов его вернули на подконтрольную Украине территорию и кремировали", – объяснил глава Житомирского городского центра помощи участникам боевых действий Ярослав Весельский.

По его словам, жена Павла вместе с детьми переехала в Житомир и сейчас зарегистрирована в городе как внутренне перемещенное лицо. Именно поэтому она решила, чтобы прах ее мужа был похоронен в Житомире.

"Это лучший человек в моей жизни. Я и дети всегда будем помнить и хранить в сердцах память о нашем Герое. Мы его очень любим", – рассказывала жена защитника Вера.

Посмертно старший сержант Спиридонов 17 апреля 2022 года был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Тело Павла кремировали в Киеве, а похоронили на Смолянском военном кладбище в Житомире. У защитника остались родители, жена и двое детей 6 и 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Ивано-Франковске простились с 32-летним воином Виталием Мериновым – четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу и эксдепутатом городского совета, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Провести защитника в последний путь пришли сотни местных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!