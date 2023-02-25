Ее мать убили оккупанты: всплыли подробности о девочке, которую в ''Лужниках'' заставили благодарить захватчиков за ''освобождение'' Мариуполя

Дети, которых пропагандисты показали на концерте оккупантов в "Лужниках", оказались действительно пережили блокаду и оккупацию Мариуполя. А мать 15-летней девочки, которую представили как Анну Науменко и которую заставили благодарить "дядю Юру", погибла от осколков.

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Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории". Журналисты выяснили, что рядом с Аней, которая говорила, что "дядя Юра сотни тысяч детей спас с Мариуполя", стояла ее младшая сестра Каролина, она закрывала уши от громких звуков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Что известно о детях, которых показали на "шабаше" в "Лужниках"

Семья Ани и Каролины поначалу укрывалась от обстрелов в Доме культуры (бывший "ДК строителей") в Левобережном районе, а затем – в здании Левобережной администрации. Их мать убило осколками в начале апреля 2022 года.

Мальчика в черной шапке и серой куртке, которого также пропагандисты показали в "Лужниках", зовут Костя Ващишин. Он с семьей прятался от бомбардировок там же, где семья Науменко. Его родители выжили, живут в оккупированном Мариуполе, причем мать работает в оккупационной "администрации" города.

Кроме того, выяснилось, что по меньшей мере троих детей, показанных в "Лужниках", пропагандисты возят по шоу вместе с "дядей Юрой" и их мамами. Это 6-летняя Саша (мать – Наталья Ситник), а также сын и дочь Натальи Коваль.

Что известно о "дяде Юре", который выступил в "Лужниках"

На "шабаше" Путина в "Лужниках" выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным "Ангел". Пропагандисты заявили, что он якобы спас 367 детей из Мариуполя.

Осенью и зимой росСМИ утверждали, что "дядя Юра" выполнял боевую задачу под кодовым названием "Операция ангелия" с целью якобы спасения мирных украинцев, которых якобы не выпускали из подвалов "боевики". Однако в сети есть видео, где Гагарин говорит, что со своей группой искал дома, где были дети, "чтобы в дальнейшем можно было штурмовать эти места – буквально через два-три дня".

Как выяснило "Агентство", в 2007 году Гагарин был объявлен в розыск по делу о незаконном предпринимательстве группы лиц или в особо крупном размере. Кроме того, он может быть связан с ФСБ – в соцсетях есть его фото в форме ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин, выступая на "шабаше" в "Лужниках", цинично попытался оправдать войну пропагандой о том, что бой якобы идет "на наших исторических рубежах, за наших людей".

23 февраля диктатор, общаясь с ветеранами боевых действий, заявил, что за страной-агрессором – якобы "правда" и "будущее". А 21 февраля Путин во время обращения к Федеральному собранию выдал, что якобы не воюет с Украиной, и заявил, что РФ приостанавливает участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.