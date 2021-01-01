Два украинских телеканала показали новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского

Второй год подряд два украинских телеканала"5 канал" и "Прямой" новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского транслируют после приветствия пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Отметим, что в 2019 году телеканал "1+1" сначала показал поздравления нынешнего президента, который в то время заявил о своем желании баллотироваться на выборах 2019 года. Только после этого включили новогоднее обращение тогдашнего главы государства Петра Порошенко.

В этом году Порошенко, в частности, обратился к украинцам вместе со своей женой и новоизбранным депутатом Киевсовета Мариной Порошенко. В своей речи он отметил, что несмотря на непростой 2020-й год, украинцы проявили невероятное количество терпения, мужества, добра и любви, и вышли из него только сильнее, мудрее и лучше.

"Двадцатый год сильно нас потрепал, но сделал лучше, сильнее, мудрее. Столько мужества и добра... Столько терпения и бескорыстия... Столько человечности и любви мы, украинцы, проявили в этом году", – сказал Порошенко в 5-минутном видео.

Владимир Зеленский в кругу детей рассказал о самых больших проблемах и достижениях Украины в 2020 году. Мол, у украинцев были слезы от боли и от гордости.

"Было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся. То, что хочется забыть. И то, чего никогда не забудем. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось", – сказал глава государства.

Несмотря на это, украинцы в социальных сетях устроили горячую дискуссию вокруг новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского. Особенно ему досталось за использование детей в видеоролике, которыми он, по их мнению, прикрылся от критики общества.

Соответствующие комментарии они оставили под постом видеопоздравления президента на официальной странице OBOZREVATEL в Facebook. Правда, есть такие, кто заступается за гаранта, мол, он не может угодить всему населению Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своей новогодней речи президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет объявить о мире непосредственно во время посещения Донбасса и Крыма.