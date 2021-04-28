Дождь, снег или солнце: синоптики дали противоречивые прогнозы погоды на Пасху в Украине

Несмотря на то, что православная Пасха в этом году пришлась на 2 мая, погода в Украине накануне одного из главных праздников весны продолжает удивлять сюрпризами – снегопадами, дождями и даже ощутимыми морозами. Поэтому прогнозы синоптиков являются также довольно противоречивыми.

Так, одни утверждают, что на Пасху стоит ждать уютного, теплого и солнечного дня, а другие, что холод и осадки таки задержатся. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку предпраздничных прогнозов.

Украинский народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что на Пасху, 2 мая, в Украине пойдет дождь. Однако он будет незначительным и лишь во второй половине дня. Что касается температуры, то она якобы с 1 и аж по 10 мая будет держаться в пределах +19...+21 градуса.

Такого же мнения придерживается и народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, потепление начнется уже в последние дни апреля.

"В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому, вероятно, погода будет хорошая", – сказал он.

Синоптик Наталья Диденко также склоняется к тому, что 2 мая ряд регионов Украины накроют дожди, но температура при этом прыгнет сразу до +23 градусов.

"Ночью и утром 2 мая на западе, севере и в центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17...+23 градусов. А на востоке и юге – только ночные звезды, дневное солнце и тепла погода", – писала она.

Со своей стороны заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова спрогнозировала, что теплого освящения пасок украинцам в этом году ожидать не стоит.

"Пасха будет прохладной, хотя и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", – сказала она, добавив, что настоящее весеннее тепло придет к нам сразу после праздника.

Однако и оно будет не слишком долгим – всего неделю. Затем Украину снова охватит свежая прохлада.

Некоторые метеорологи даже допустили вероятность выпадения снега на Пасху. Как пояснила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сейчас в Украине происходит заход холодного арктического воздуха с северо-запада. Именно этот процесс вызывает резкое похолодание и заморозки.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко предупредила, что жары в Украине не будет вплоть до 10 мая. Следовательно, на Пасху погода будет умеренно теплой, но с дождями.

Подобный прогноз обнародовала и заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет "РБК-Украина".

Она объяснила, что 2 мая с запада на восток будет двигаться атмосферный фронт, который и спровоцирует дожди в большинстве областей. "Но это такие более летние дожди, с грозами", – уточнила Голеня.

Что касается запада, то как раз он окажется в зоне атмосферного фронта. Из-за этого там будет более прохладно – примерно +10...+16 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля в Украине ожидаются сильные заморозки. Из-за этого в ряде регионов объявлены повышенные уровни опасности, вплоть до "оранжевого".