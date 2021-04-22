Какой будет погода на Пасху: народный синоптик дал прогноз

На Пасху в Украине будет преимущественно теплая погода.

Как рассказал "Фактам" народный синоптик Владимир Деркач, в конце апреля температура начнет подниматься, а кратковременные осадки уже не испортят общей картины.

"В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому вероятно погода будет хорошая", – сказал он.

По словам синоптика, в конце декады температура снизится, но не существенно, а осадков будет мало.

"Во второй декаде мая ожидаются кратковременные дожди. Начало и конец третьей десятидневки будут дождевыми, а середина – сухой и теплой, но без летней жары", – добавил Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода на майские праздники и Пасху будет прохладной, а потепление может начаться сразу после него.

Напомним, в связи с празднованием Пасхи и Международного дня труда, в Украине государственными праздниками, в стране будет четыре официальные выходные подряд – 1, 2, 3 и 4 мая.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине не введут локдаун на пасхальные и майские праздники.