Дожди и заморозки уйдут, но жары не будет: синоптики уточнили погоду в Украине на майские праздники и Пасху

За несколько дней до "длинных" выходных – майских праздников и Пасхи – погода в Украине улучшится. Дожди практически прекратятся, заморозки тоже уйдут. И все же на особое тепло рассчитывать не следует, переобуться "из сапог в босоножки" не получится. Больше всего в этой погодной ситуации выиграло сельское хозяйство.

В том, какую погоду следует ожидать до конца месяца и, в частности, на праздники, разбирался OBOZREVATEL.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло сообщил OBOZREVATEL, что уже со среды, 28 апреля, начнется потепление.

"Холодно будет до 27 апреля. Но 28 апреля осадки по всей территории Украины прекращаются и начинается постепенное повышение температуры, хотя в отдельных районах осадки еще могут сохраняться", – уточнил он.

По прогнозам синоптика, в среду еще возможны заморозки, но уже на следующий день ночная температура перейдет отметку в 0 градусов.

"Заморозки возможны до 28 числа включительно, а 29 числа они прекратятся. Но говорить о том, что это будут последние заморозки этой весны, пока рано, поскольку и в мае велика их вероятность. Меньше, но бывает", – пояснил Мурмыло.

"До 10 мая особой жары не видно", – уточнила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко. Но в этот период все равно будут наблюдаться небольшие осадки, хоть и не каждый день. "2-3 дня без осадков, но что-то будет выпадать", – пояснила она.

По прогнозам Адаменко, заморозки в Украине прекратятся ближе к 29 апреля: "В воздухе заморозков быть не должно. Могут быть на почве – больше всего на западе и на севере, на юге меньше всего".

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила OBOZREVATEL, что погода на майские праздники и Пасху в Украине ожидается "в пределах средних многолетних значений". По ее прогнозам, существенного потепления не предвидится, месяц будет достаточно дождливым.

Адаменко добавила, что нынешняя холодная и дождливая весна крайне благоприятна для будущего урожая.

"На данный момент ресурс влаги на полях – лучший за последние 20 лет. Благодаря зимним и апрельским осадкам. На западе страны их было меньше нормы, на остальной территории выше нормы, но так как невысокая температура, испарения минимальные, потеря влаги незначительная", – пояснила она.

Синоптик добавила, что на сегодняшний день нигде в Украине "нет засушливых явлений, что бывает крайне редко".

В этом контексте Адаменко пошутила, что этой весной "не получилось переобуться сразу из сапог в босоножки", но такая погодная ситуация очень полезна для сельскохозяйственных культур.

По ее словам, даже если существенных осадков не будет до конца мая, этого будет достаточно, чтобы получить хороший урожай. "Все равно для ранних зерновых влаги достаточно. Это очень хорошо, а для озимых вообще идеально. Конечно, при условии, что не будет сумасшедшей жары во второй половине мая, что тоже не исключено", – заметила синоптик.