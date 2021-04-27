Синоптик сказала, когда потеплеет и какой будет погода на Пасху в Украине

Погода в Украине в среду, 28 апреля, будет благоприятной и теплой. Воздух в регионах прогреется до +15 градусов. А на Пасху прогнозируется потепление до +23, но местами с дождем.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу на всей территории будет солнечная погода без осадков.

"Уже завтра днем после еще достаточно холодной, с заморозками, ночи солнце подтолкнет температуру воздуха до +11...+15 градусов. Разве что на Сумщине будет холоднее, +8...+10 градусов", – рассказала она.

Метеоролог добавила, что в Киеве погода будет солнечной, с холодной ночью, с заморозками, и теплее днем, до +13 градусов.

Также Диденко дала предварительный прогноз погоды на Пасху.

"Ночью и утром 2 мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17...+23 градусов. А на Востоке и Юге – только ночные звезды, дневное солнце и теплая погода" , – рассказала она.

В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и температура воздуха +18 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказала, что апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодой. Изменения будут происходить каждые 4-5 дней.