'Дом трясло, так страшно': в оккупированном Крыму пожаловались на подземные толчки

Утром 22 июня во временно оккупированном Крыму было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда достигла 4,7, жители пожаловались, что их испугали сильные толчки.

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Предварительно, они были в Черном море к югу от Севастополя. Об этом сообщил ряд пропагандистских крымских ресурсов.

"10 минут назад почувствовали, что кровать очень сильно трясется, зашла в инсту – там многие тоже пишут. Не было информации о землетрясении?" – интересовались жители.

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Некоторые крымчане восприняли подземные толчки за очередную "бавовну" и работу российской противовоздушной обороны. Люди жаловались, что даже проснулись от "этих вибраций".

"Только что на Руднева трясло дом, аж проснулись, что было? ПВО, что то прилетело или землетрясение? Трясся нормально так!!! Страшно", "На остряках тоже сильно трясло", "Балаклаву тоже тряхнуло. Дверь ходуном, диван шатается, мы аж проснулись", – писали они.

Напомним, что землетрясение в Черном море вблизи временно оккупированного Крыма было фиксировано вечером 9 июня 2021 года. Он был магнитудой 3,4. Подземные толчки произошли на глубине около 10 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали утром 8 июня на Полтавщине. Эпицентр толчков был на расстоянии 26 км юго-восточнее Полтавы, на глубине 10 км. Перед этим землетрясение в этом же регионе произошло 23 мая.

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