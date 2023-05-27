Под Полтавой произошло землетрясение: детали и карта

В Полтавской области в пятницу, 26 мая, зафиксировано землетрясение. Его магнитуда была 3,5 (по шкале Рихтера), эпицентр колебаний земли был на глубине семь километров.

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Об этом сообщили на официальном сайте Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины. Эпицентр землетрясения находился в Решитиловском районе.

Толчки зафиксировали в 20 км к западу от областного центра. Они произошли на глубине семь километров между населенными пунктами Покровское и Решетиловка. Специалисты классифицировали землетрясение как "еле ощутимое".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – говорится в сообщении.

Подобные по силе землетрясения с территории региона регистрировались и раньше, в том числе 14 января 2023 года с магнитудой 2,7 и 3 октября 2022 года с магнитудой 3,4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 14 апреля произошло небольшое землетрясение. Колебания земли зафиксировали в 04:55 в районе города Иршава (11 км к востоку от населенного пункта) в Закарпатской области. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера – 3,2.

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