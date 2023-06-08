Под Полтавой снова произошло землетрясение: магнитуда увеличилась

Главный центр специального контроля (ГЦСК) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,7 по шкале Рихтера. Подземный толчок был зарегистрирован специалистами 8 июня в 10:23.

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Об этом сообщили на официальном сайте ГЦСК. Эпицентр землетрясения был расположен в 26 км к юго-востоку от города Полтава на глубине 10 км.

Согласно классификации землетрясений, этот относится к ощутимым. Землетрясение вызывает ощутимые колебания для некоторых людей, которые находятся внутри зданий, но под открытым небом можно почувствовать его лишь в благоприятных условиях.

Колебания похожи на вибрацию, которую вызывает легкий грузовик. Внимательные наблюдатели обнаруживают незначительные колебания легких предметов, а более сильные колебания заметны на верхних этажах.

Предварительно были зафиксированы подобные землетрясения на территории Полтавской области. Однако магнитуда подземных толчков несколько увеличилась. Так, во время землетрясения 26 мая его магнитуда составляла 3,5 по шкале Рихтера, эпицентр колебаний земли тогда залегал на глубине 7 км. А 14 января 2023 года произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Напомним, что 14 апреля в Украине произошло небольшое землетрясение. Колебания земли зафиксировали в 04:55 в районе города Иршава (11 км к востоку от населенного пункта) в Закарпатской области. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 3,2.

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