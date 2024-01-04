Комик Юрий Великий попал в базу 'Миротворец' из-за скандала с переселенкой из Скадовска

Номер студии "Квартал 95" о переселенке из ныне оккупированного Россией Скадовска в новогоднем выпуске вызвал громкий скандал в сети. Комика Юрия Великого, сыгравшего в номере одну из главных ролей – мужчину из Закарпатья – внесли в базу "Миротворец".

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Почти сразу после ажиотажа среди зрителей Великий записал извинения, в котором попытался доказать, что их несуразные шутки о девушке "сіськадовська" просто неправильно поняли. Впрочем, это не помогло юмористу обойти попадание в базу, исследующую признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права.

Так, Великий попал в "Миротворец" по таким обвинениям: "Участие в гуманитарной агрессии против Украины. Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях".

Отметим, до этого стало также известно о том, что в базу "Миротворец" попала Ирина Гатун, которая и сыграла "русскоязычную" жительницу из Скадовска. Впрочем, кроме обвинений, как и у Великого, ей также было приписано "участие в попытках легализации оккупации АР Крым россией (страна-агрессор и террорист)".

Дело в том, что Гатун, судя по ее фотографиям, ездила в Крым в 2018-2019 годах и носила советскую форму в 2015-м.

Пресс-служба "1+1" извинилась и заявила, что полный выпуск программы перемонтируют, вырезав громкий эпизод. Студия "Квартал 95" также извинилась, подчеркнула, что уважает всех переселенцев и не хотела оскорбить жителей временно оккупированного города.

Как писал OBOZ.UA, Гатун после скандала записала видео с извинениями. В то же время она сказала, что среди украинцев, возмущенных этим номером, есть и те, кто подыгрывает Путину.

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