Скандал с номером 'Квартала 95': Ирина Гатун извинилась перед частью украинцев, других – сравнила с Путиным. Видео

Юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль "девушки из Скадовска" в скандальном номере "Квартала 95"о переселенцах, которые якобы не знают украинский язык, попросила прощения у части общества. В то же время она заявила, что среди украинцев, которых возмутил этот номер, есть и те, кто подыгрывает Путину.

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Видео Гатун обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram в среду, 3 января. Она сказала, что суть номера была в том, что украинцы обязаны разговаривать на родном языке.

"Перед теми, кого это действительно оскорбило, я приношу свои искренние извинения. Суть номера была в том, что мы должны и обязаны в своей стране говорить на родном языке. Даже если это сначала не очень получается. Перед теми, кого это задело, я искренне еще раз извиняюсь", – заявила Гатун.

В то же время, по убеждению актрисы, есть и те, кто якобы "поднимает хейт" за деньги. Таких она обвинила в подыгрывании российскому диктатору Путину.

"Но тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт, я хочу сказать – вы и ваш Путин ху**о", – сказала она.

Напомним, что в новогоднем выпуске шоу "Квартал 95" юмористы показали номер, который посвятили "девушке из Скадовска", который ныне оккупированный россиянами, и "жителю Закарпатья". Смешить зрителей должны были ошибки русскоязычной украинки, стремящейся научиться грамотно разговаривать на государственном языке, но пока ей это не удается.

Номер вызвал большой резонанс в сети. Участников "Квартала" обвинили в том, что они насмехаются над русскоязычными жителями Украины, путающими слова.

Юмористу Юрию Великому также пришлось извиняться перед украинцами. Актер подчеркнул, что "кварталовцы" хотели так побуждать украинцев разговаривать на родном языке, а не бояться совершать ошибки. Также он признал, что неуместно было выбирать для шуток именно находящийся под оккупацией россиянами Скадовск.

Телеканалу "1+1" также пришлось извиняться. "Полный выпуск "Новогоднего квартала" пообещали перемонтировать и обнародовать на платформах канала без этого номера".

Как сообщал OBOZ.UA, юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль "девушки из Скадовска" в скандальном номере "Квартала 95", ездила в оккупированный Крым в 2019 году и носила советскую форму в 2015-м.

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