До 1 июля: бывшему наместнику Лавры "Паши-Мерседесу" продлили домашний арест на 60 дней
Соломенский районный суд продлил круглосуточый домашний арест митрополиту УПЦ МП Петру Лебедю, известному как Паша Мерседес", до 1 июля. Он обязуется носить на ноге электронный браслет, который позволит дистанционно контролировать его перемещение.
Об этом сообщили журналисты "Суспильного", которые находятся в зале суда. Скандальный священник негативно отреагировал на такую меру пресечения, будучи убежденным, что она нарушает его священные права.
"Вам не стыдно? Что вы пишете тут друг другу?", – эмоционально обратился он к стороне обвинения и сотруднику СБУ.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 апреля СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.
В суде на Павла надели электронный браслет, несмотря на его словесные возражения и жалобы на плохое здоровье.
Затем митрополит пожаловался омбудсмену Дмитрию Лубинцу на нарушение его права на свободу совести, вероисповедания и дискриминацию.
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