До 1 июля: бывшему наместнику Лавры 'Паши-Мерседесу' продлили домашний арест на 60 дней

Соломенский районный суд продлил круглосуточый домашний арест митрополиту УПЦ МП Петру Лебедю, известному как Паша Мерседес", до 1 июля. Он обязуется носить на ноге электронный браслет, который позволит дистанционно контролировать его перемещение.

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Об этом сообщили журналисты "Суспильного", которые находятся в зале суда. Скандальный священник негативно отреагировал на такую меру пресечения, будучи убежденным, что она нарушает его священные права.

"Вам не стыдно? Что вы пишете тут друг другу?", – эмоционально обратился он к стороне обвинения и сотруднику СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 апреля СБУ сообщила Павлу о подозрении в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также он должен ограничить контакт с прихожанами.

В суде на Павла надели электронный браслет, несмотря на его словесные возражения и жалобы на плохое здоровье.

Затем митрополит пожаловался омбудсмену Дмитрию Лубинцу на нарушение его права на свободу совести, вероисповедания и дискриминацию.