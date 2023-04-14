Паша 'Мерседес' и монахи монастыря пожаловались Лубинцу на притеснения: омбудсмен напомнил об игноре от УПЦ МП

Бывший настоятель Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП митрополит Павел "Мерседес" (настоящее имя Петр Лебедь), который по решению суда находится под домашним арестом, и монахи монастыря пожаловались Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. В письме, отправленном в Офис омбудсмана, священнослужитель заявил о нарушении его права на свободу совести, вероисповедания и дискриминацию.

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Детали сообщил сам Лубинец, который уже отреагировал на обращение. Он отметил, что в настоящее время уже открыто соответствующее производство Уполномоченного. Также продолжается расследование с целью проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина в связи с прекращением договора о безвозмездном пользовании Лаврой, являющейся государственной собственностью, братии УПЦ МП.

В то же время, Лубинец напомнил, что в прошлом году инициировал встречу со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, во время которой подчеркнул, что готов лично встретиться с представителями любых религий и конфессий. Однако представители УПЦ МП на нее не явились и шага навстречу не сделали.

"В очередной раз подчеркиваю свою открытость к общению с представителями всех религий и конфессий, в частности относительно высказанных мною позиций", – подчеркнул омбудсман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 апреля Павлу официально объявили о подозрении по ст. 161 (разжигание межрелигиозной розни) и ст. 436 (оправдание вооруженной злости РФ) УК. В этот день Шевченковский районный суд отправил церковника под домашний арест на 60 дней и запретил пользоваться соцсетями, чтобы священнослужитель не записывал обращения к верующим;

– пока действует указанная мера, Лебедь обязан носить электронный браслет. Отслеживающее устройство сотрудники полиции надели на священника прямо в зале заседания, хотя подозреваемый пытался отказать их, ссылаясь на состояние своего здоровья.

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