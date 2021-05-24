Дети "помешались" на симпл-димпл и поп-ит: что это за игрушки и в чем секрет их популярности

Весной 2021 года среди детей и подростков приобрели популярность так называемые симпл-димпл и поп-ит – антистресс-игрушки, которые можно мять в руках для снятия напряжения.

Это детское развлечение пришло на смену сквишам и спиннерам и стало настоящим трендом в социальных сетях. В чем секрет такой популярности и что это в действительности такое, рассказывает OBOZREVATEL.

Симпл-димпл, сквиш и поп-ит, покорившие юное поколение весной 2021 года, – это обычные "антистрессы" из резины или пластика, которые при нажатии издают хлопающий или хрустящий звук. За счет однотипных механических действий такие игрушки способны отвлекать и расслаблять.

Сквиш (squishy в переводе с англ. – топкий, болотистый) – это небольшая мягкая, приятная на ощупь игрушка, предназначенная для того, чтобы ее можно было вертеть в руках. Сквиши бывают разных форм и размеров и выпускаются в виде различных фигурок и персонажей. Если помять сквиш, он быстро изменит свою форму и надолго останется "помятым".

Симпл-димпл в переводе с английского означает "простая ямочка". Это игрушка из силикона, содержащая несколько выпукло-вогнутых частей. При надавливании на такие ямочки достигается эффект антистресса.

Поп-ит – почти то же самое, что и симпл-димпл. Отличие состоит в том, что у этой игрушки-антистресс все ямочки или пузырьки одного размера.

Весной 2021 года о симпл-димпл и поп-ит стали активно шутить в TikTok и других соцсетях. Школьники выкладывают видео с игрушками, а взрослые пользователи отмечают, что больше не понимают язык молодых. Так, публикации с хештегом #popit в TikTok в конце апреля собрали почти два миллиарда просмотров.

Кроме того, популярности поп-итов и симпл-димплов способствует тот факт, что на них почти нет ограничений по защите интеллектуальной собственности. Поэтому такие игрушки массово копируют и продают.

Примечательно, что в продаже поп-ит и симпл-димпл появились достаточно давно: видеообзоры на них можно было найти на YouTube еще в 2019 году.

Популярность новых игрушек и обилие соответствующей рекламы породили волну шуток и мемов. Многим поп-ит напоминает формочку для льда, из-за чего в соцсетях часто обыгрывают это сравнение. Или, например, просто пытаются выговорить название игрушки.

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