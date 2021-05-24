Пять задач на логику и сообразительность: как проверить интеллект

Преимущество логических задач перед другими головоломками в том, что они не требуют физического присутствия. Для их решения нужно просто прочесть условие.

Однако полезно все же будет иметь под рукой лист бумаги и ручку – это упростит поиск правильного ответа. Если удастся быстро и без ошибок решить все задачи, можно смело причислять себя к гениям, пишет Elle. Издание публикует пять логических задач (ответы размещены внизу страницы).

В семье трое детей. Кате – вдвое больше лет, чем будет Свете тогда, когда Марине исполнится столько же лет, сколько Кате сейчас. Кто из них старший, кто младший и средний по возрасту?

Три мальчика играли в шашки. Всего было сыграно три партии. По сколько партий сыграл каждый из них?

Одного человека спросили, сколько ему лет. "Порядочно, я старше некоторых своих родственников в 600 раз", – ответил он.

Может ли такое быть?

Через реку нужно было перевезти тяжелую чугунную трубу. Когда груз был сложен в лодку, она так осела, что гребец уже не мог в нее сесть. Никаких других перевозочных средств, кроме лодки, не было.

Однако гребец придумал способ, с помощью которого он, сидя в лодке, все же перевез трубу на другой берег. Как ему удалось это сделать?

Фермер принес на базар кочаны капусты и продал трем покупательницам. Первая взяла половину всех кочанов и еще полкочана. Вторая купила половину оставшихся кочанов и еще полкочана. Третья покупательница взяла последний кочан.

Сколько кочанов капусты вынес на базар фермер?

Задача № 1

Катя – самая старшая, средняя – Марина, самая младшая – Света.

Задача № 2

По две партии.

Задача № 3

Бывает. Если, например, деду – 50 лет, а внуку – 1 месяц, дед старше внука ровно в 600 раз.

Задача № 4

Известно, что вода выталкивает погруженное в нее тело с силой, равной весу воды, вытесненной этим телом.

Трубу закрепили под лодкой, отчего осадка ее уменьшилась и гребец смог перевезти трубу на другой берег, сидя в лодке.

Задача № 5

Когда вторая покупательница взяла половину оставшихся кочанов и еще полкочана, у фермера остался только один кочан. Это значит, что полтора кочана – это половина того количества, которое осталось после первой продажи. Ясно, что полностью это равно трем. Если к этому прибавить полкочана, то получится половина всех кочанов, которые были у фермера. Таким образом, он принес на базар семь кочанов капусты.

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