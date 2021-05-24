Пять задач на логику и сообразительность: как проверить интеллект
Преимущество логических задач перед другими головоломками в том, что они не требуют физического присутствия. Для их решения нужно просто прочесть условие.
Однако полезно все же будет иметь под рукой лист бумаги и ручку – это упростит поиск правильного ответа. Если удастся быстро и без ошибок решить все задачи, можно смело причислять себя к гениям, пишет Elle. Издание публикует пять логических задач (ответы размещены внизу страницы).Задача № 1
В семье трое детей. Кате – вдвое больше лет, чем будет Свете тогда, когда Марине исполнится столько же лет, сколько Кате сейчас. Кто из них старший, кто младший и средний по возрасту?Задача № 2
Три мальчика играли в шашки. Всего было сыграно три партии. По сколько партий сыграл каждый из них?
Одного человека спросили, сколько ему лет. "Порядочно, я старше некоторых своих родственников в 600 раз", – ответил он.
Может ли такое быть?Задача № 4
Через реку нужно было перевезти тяжелую чугунную трубу. Когда груз был сложен в лодку, она так осела, что гребец уже не мог в нее сесть. Никаких других перевозочных средств, кроме лодки, не было.
Однако гребец придумал способ, с помощью которого он, сидя в лодке, все же перевез трубу на другой берег. Как ему удалось это сделать?
Фермер принес на базар кочаны капусты и продал трем покупательницам. Первая взяла половину всех кочанов и еще полкочана. Вторая купила половину оставшихся кочанов и еще полкочана. Третья покупательница взяла последний кочан.
Сколько кочанов капусты вынес на базар фермер?Ответы
Задача № 1
Катя – самая старшая, средняя – Марина, самая младшая – Света.
Задача № 2
По две партии.
Задача № 3
Бывает. Если, например, деду – 50 лет, а внуку – 1 месяц, дед старше внука ровно в 600 раз.
Задача № 4
Известно, что вода выталкивает погруженное в нее тело с силой, равной весу воды, вытесненной этим телом.
Трубу закрепили под лодкой, отчего осадка ее уменьшилась и гребец смог перевезти трубу на другой берег, сидя в лодке.
Задача № 5
Когда вторая покупательница взяла половину оставшихся кочанов и еще полкочана, у фермера остался только один кочан. Это значит, что полтора кочана – это половина того количества, которое осталось после первой продажи. Ясно, что полностью это равно трем. Если к этому прибавить полкочана, то получится половина всех кочанов, которые были у фермера. Таким образом, он принес на базар семь кочанов капусты.
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