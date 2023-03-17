''Деоккупация будет'': в Донецке и Мариуполе послали российских оккупантов вслед за их кораблем. Фото

Во временно оккупированных российскими войсками городах украинские патриоты продолжают сопротивляться. В этот раз новые смелые акции прошли в Донецке и Мариуполе.

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Украинцы напомнили путинским захватчикам и их приспешникам, что ожидают ВСУ и освобождения. Акцию устроили активисты "Желтой ленты".

В частности, за последнюю неделю благодаря активистам движения на улицах Донецка и Мариуполя появилось более 80 граффити. Партизаны также развесили более 200 лент и распространили почти 300 листовок.

Несмотря на препятствия, с которыми активисты движения сталкиваются ежедневно, они непоколебимы в своей преданности украинскому народу.

Напомним, накануне украинские партизаны устроили смелую акцию во временно оккупированном Крыму. Активисты превратили символику захватчиков Z в сине-желтые песочные часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Алуште оштрафовали противника войны за "дискредитацию" армии РФ. Его заставили выплатить 30 тысяч рублей (около 14,7 тыс. грн.).

Кроме того, на днях патриоты в Крыму провели новую акцию, напомнив, что в скором времени оккупантам придется бежать с полуострова. А в Симферополе крымчане возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Также сообщалось, что в Крыму захватчики распродают свою недвижимость. Квартиры и дома выставляют на продажу по дешевке, чтобы успеть до прихода украинской армии.