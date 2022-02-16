День единения 16 февраля: что за праздник объявил Зеленский и в чем отличие от Дня соборности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Соответствующий указ глава государства издал накануне, 14 февраля.

В День единения Государственный Флаг Украины будет поднят на зданиях всех населенных пунктов страны, а в 10:00 – исполнен Государственный Гимн. С какой целью был учрежден новый праздник и в чем его отличие от Дня Соборности, рассказывает OBOZREVATEL.

В президентском указе №53/2022 от 14 февраля 2022 года говорится, что День единения объявлен для "усиления консолидации" украинцев, укрепления их "устойчивости" на фоне роста гибридных угроз, пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.

Видео дня

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский во время видеообращения к народу 14 февраля.

Так, помимо поднятия Государственного Флага и исполнения Гимна дипломатические учреждения Украины за границей также проведут имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку украинцев.

Кроме того, в соответствии с указом Зеленского, были объявлены и другие инициативы, в частности повышение с 1 марта денежного обеспечения военных ВСУ на 30%, а также военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины (на 20% по отношению к началу 2022 года).

Также Зеленский распорядился ускорить создание системы территориальной обороны и создать единую информационную платформу "UАразом", которая будет информировать украинцев о реальном состоянии ситуации с безопасностью государства.

В отличие от Дня единения, который был объявлен с целью объединиться перед лицом угрозы вторжения РФ, День Соборности Украины посвящен большому историческому событию – провозглашению Акта Воссоединения УНР и ЗУНР в 1918 году.

Эта одна из важнейших дат для украинского государства, которую официально празднуют с 1999 года. В январе 2022 года Украина отметила 103-ю годовщину воссоединения своих западных и поднепровских земель.

Как писал OBOZREVATEL, ранее авторитетное издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден в разговоре с коллегами по НАТО назвал предположительную дату вторжения РФ на территорию украинского государства. По словам Байдена, это может произойти 16 февраля.

В свою очередь, Кремль обвинил Запад в демонизации Москвы и "раздувании" информации об эскалации на границах с Украиной.

А президент Украины Владимир Зеленский призвал США аргументировать информацию о возможной атаке со стороны России 16 февраля. По его словам, множество таких сообщенийвлекут за собой панику как внутри государства, так и на международном поле.