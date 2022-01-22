День Соборности Украины 2022: как отмечают годовщину Воссоединения УНР и ЗУНР

В субботу, 22 января в Украине отмечают День Соборности. Праздник посвящен 103-й годовщине провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Эта одна из наиболее значимых дат для государства, которую украинцы официально празднуют с 1999 года. OBOZREVATEL рассказывает, как День Соборности отмечается в 2022-м.

Переговоры о воссоединении УНР и ЗУНР велись с момента образования этих республик в 1917-1918 годах.

22 января 1919 года, ровно через год после подписания IV универсала Центральной Рады о независимости УНР, в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения западных и поднепровских украинских земель.

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Впервые День Соборности Украины официально отметили в 1939 году в Хусте. Это событие стало крупнейшей за двадцать лет пребывания региона в составе Чехословацкой республики демонстрацией украинцев.

В акции, которая прошла под сине-желтыми флагами, приняли участие более 30 тысяч человек.

День Соборности в независимой Украине был установлен указом президента Леонида Кучмы № 42/99 от 21 января 1999 года.

В 2011 году четвертый президент Виктор Янукович издал другой указ, № 1209/2011, которым отменил День Соборности и заменил его "Днем Соборности и Свободы Украины". В 2014 году президент Петр Порошенко указом № 871/2014 восстановил День Соборности Украины.

Главная традиция праздника – построение "живой цепи" единения. Впервые такую акцию провели в 1990 году, когда, взявшись за руки, около трех миллионов украинцев образовали цепь от Киева до Львова.

В 2000-х "живую цепь" стали формировать в Киеве вдоль моста Патона, символически объединяя берега Днепра. Аналогичные акции и в других украинских городах.

Как сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации, 22 января в столице состоится торжественное возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Также будет проведена традиционная акция "Живая цепь Соборности" на мосту Патона.

До 25 января можно посетить книжную выставку "Соборная Украина: от идеи до жизни" в киевской библиотеке "Молодая гвардия". Кроме того, с 21 января по 6 февраля в читальном зале Государственного архива будет работать выставка архивных документов "Ко Дню Соборности Украины".

Глава государства Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику президента УНР Михаила Грушевского. Он заявил, что празднование Дня соборности – принципиальная национальная ценность.

"Это основа наших успехов, залог сильного, независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним независимость и соборность Украины", – заключил лидер нации.

Вместе с Зеленским дань почтения к знаковой дате отдали премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер парламента Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

А столичные храмы в День Соборности совершат молебны за единство украинского государства.

Жители Киева выстроили "живую цепь" на мосте Патона, развернув 30-метровый желто-голубой флаг.

Ранее OBOZREVATEL писал о 30-й годовщине распада СССР. В декабре 1991 года Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич подписали исторический документ – Беловежские соглашения.