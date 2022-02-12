Россия обвинила Запад в дезинформации об угрозе вторжения в Украину

Министерство иностранных дел России заявило, что Запад, используя авторитетные СМИ, нарочито нагнетает ситуацию вокруг вероятной угрозы вторжения в Украину и сеет в массы откровенную дезинформацию. Именно поэтому, по мнению внешнеполитического ведомства, у международного сообщества формируется ложный образ Москвы, как инициатора военных агрессий.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Западных журналистов, печатающих тревожные материалы, российские дипломаты попрекнули нарушением этических и профессиональных стандартов, а также "выполнением политического заказа", направленного на демонизацию России.

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы. При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса", – указано в сообщении.

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В качестве примера были приведены наиболее "кричащие" заголовки о вероятности эскалации, которая способна угрожать безопасности всей Европы.

"Эти публикации – доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины", – заключили в пресс-службе.

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