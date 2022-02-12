'Лучший друг наших врагов – паника': Зеленский призвал Запад аргументировать нападение РФ 16 февраля

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в информационном пространстве множатся данные о вероятном вторжении российских войск на Украину, что неизбежно влечет за собой панику, как внутри страны, так и в международном поле. Он также призвал США подтвердить прогноз о глубокой эскалации, которая якобы состоится 16 февраля.

Он пояснил такую необходимость со стороны Запада тем, что именно "паника остается лучшим другом наших врагов". Соответствующее заявление Зеленский сделал, прибыв на территорию проведения военных учений в Херсонской области, передает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если есть у вас или любых людей какая-то дополнительная информация о 100% вторжении РФ, начиная с 16 числа, в Украину, пожалуйста, давайте нам эту информацию", – указал украинский гарант.

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Отметим, что авторитетное западное издание Politico опубликовало информацию, согласно которой глава Белого Дома в Вашингтоне Джо Байден в беседе с коллегами по НАТО, назвал дату вероятного вторжения России на суверенную территорию Украины. По словам президента США, это произойдет 16 февраля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России Запад обвинили в последовательной политике демонизации Москвы и буквальном "раздувании" информации о возможной эскалации на границах с Украиной.