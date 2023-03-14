''Дальше будет Крым'': в Херсоне установили ''знаковые'' билборды и намекнули на планы ВСУ. Фото

В Херсоне установили патриотические билборды от благотворительного фонда Support Kherson. Таким образом, активисты поддержали временно оккупированные населенные пункты региона.

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На них упомянули, в частности, Олешки, Каланчак, Чаплинку, Скадовск, Новую Каховку, Голую Пристань, Новотроицкое, а также полуостров Крым. Соответствующие фото опубликовало "Суспильне Херсон".

"Херсон: Что будет дальше? – Каланчак: Дальше будет Крым...", "Херсон: Згинуть наші воріженьки... – Олешки: Как песок сквозь пальцы", "Херсон: Борітеся – Новая Каховка: Поборемо", "А помнишь, как прогуливались по Арабатской Стрелке? Скоро вернемся", – свидетельствуют надписи на билбордах.

Напомним, ранее украинские активисты провели очередную акцию сопротивления в оккупированном Крыму. На знаменитой Медведь-горе (Аюдаг) патриоты оставили смелое послание для захватчиков.

"Движение сопротивления в Крыму разрастается", – сообщил подписчик одного из местных Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Россией Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина;

– в рамках акции "Приближается время свободы", партизаны в Крыму начали превращать символику захватчиков "Z" в сине-желтые песочные часы. Акцию уже провели, в частности, в Севастополе, Ялте и Симферополе.

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