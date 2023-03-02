''Крым – это Украина'': на оккупированном полуострове усилилось партизанское движение. Фото новой акции

Во временно оккупированном РФ Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина.

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Местные жители также подчеркнули, что находятся в предвкушении освобождения Вооруженными силами Украины. Соответствующую акцию устроили активисты "Желтой ленты".

Они отметили, что пока ЧВК "Вагнер" вербует местных в свои ряды в Симферополе, активисты напомнили, что Украина на своем пути к возвращению Крыма.

Они также в очередной раз продемонстрировали отношение населения полуострова к так называемой принудительной "мобилизации" в РФ.

Отмечается, что за последние дни по городам АР было нарисовано более 130 граффити.

"Украинское сопротивление в АР Крым – есть, растет количество наших активистов, готовых к решительным действиям!" – отметили активисты.

Стоит добавить, что российские оккупанты "обозначили" символом войны РФ против Украины - буквой Z - все захваченные ими украинские города. Однако украинские партизаны заставили этот символ превратиться в уходящее их время напоминание для захватчиков.

А в Крыму украинские партизаны недавно запустили бессрочную смелую акцию "Приближается время свободы". Активисты сопротивления российской оккупации начали превращать символику захватчиков "Z" в сине-желтые песочные часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму активисты устроили новую смелую акцию. Партизаны напомнили оккупантам, что это украинский полуостров, и он скоро вернется домой. Участники движения "Желтая лента" разклеили листовки, создали граффити и развесили свои символы – желтые ленты – в крупнейших городах Крыма – Симферополе и Севастополе.

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