''Приближается время свободы'': патриоты начали акцию по уничтожению символики оккупантов. Первые фото

Украинские партизаны запустили в Крыму бессрочную смелую акцию "Приближается время свободы". Активисты сопротивления российской оккупации начали превращать символику захватчиков "Z" в сине-желтые песочные часы.

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Акцию уже провели, в частности, в Севастополе, Ялте и Симферополе. Таким образом, партизаны решили предупредить россиян, что их время на то, чтобы покинуть украинские территории, истекает. Фото и видео патриоты опубликовали в Telegram "Желтая Лента" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Там призвали украинцев на всех временно оккупированных территориях присоединяться к акции, а граждан на подконтрольных Украине территориях – поддерживать сопротивление и делиться информацией.

Напомним: ранее украинские партизаны заявили, что провели успешную операцию по ликвидации наемников ЧВК "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 вагнеровцев задохнулись от угарного газа в палатке. Командиры ЧВК лишились убитых оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Россией Мелитополе, несмотря на давление и репрессии, украинские патриоты продолжают сопротивляться. Колаборантам, радостно сотрудничающим с захватническими властями, начали раздавать "черные метки";

– во временно оккупированном Крыму активизировалось партизанское движение – была взорвана часть железной дороги. Российские оккупанты уже остановили поезда.

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