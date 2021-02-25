Мест для больных COVID-19 в больницах Прикарпатья практически не осталась: обнародованы цифры
В Ивано-Франковской области осталось очень мало мест для госпитализации больных COVID-19: из 26 медучреждений 10 заняты на 100%, остальные 16 – в пределах 92-96%.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук в четверг, 25 февраля, на брифинге в Надвирнянской больнице. Его слова передает "Укринформ".
"В области ситуация остается на грани критической", – признал медик.
Савчук рассказал, что всего на Прикарпатье развернуто 3 847 койко-мест для больных коронавирусом. Кислородом обеспечено 2 891 место (около 75% от общего количества).
Кроме того, в регионе подготовили мобильный госпиталь, по словам санитарного врача области, – как добавочный и резервный.
"Сейчас госпитализация больных происходит в Богородчанскую больницу и используются для этого другие резервы", – добавил он.
Отметим:
за 24 февраля в Ивано-Франковской области подтвердили еще 711 случаев заболевания COVID-19, умерли 12 человек.
Всего в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 8147 новых инфицированных коронавирусом.
Ивано-Франковская вместе с Черновицкой областью попали в "красную" зону карантина. Прикарпатье даже оградили блокпостами.
При этом в регионе не прекращает функционировать горнолыжный курорт Буковель, где продолжают работать рестораны и развлекательные центры. А в самом Ивано-Франковске остаются открытыми промтоварные рынки и магазины, а жители не соблюдают масочный режим.
Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с пятницы, 26 февраля, "Укрзалізниця" приостановит продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, из-за вспышки в регионе COVID-19 и карантинных ограничений.