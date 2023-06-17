Что угрожает за неявку в ТЦК по повестке во время военного положения в Украине: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. По всей стране сотрудники ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным мужчинам.

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Примечательно, что игнорирование повестки влечет за собой ответственность, в том числе, уголовную. Об этом гласит Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Уголовный кодекс Украины, а также Кодекс Украины об административных правонарушениях.

За уклонение от службы в армии может наступать административная или даже уголовная ответственность. В зависимости от каждого конкретного случая речь может идти о разных мерах наказания.

Сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии. Также это может быть мобилизационное предписание.

Если военнообязанный без весомых причин проигнорировал повестку в ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии, это повлечет за собой административный штраф. Его размер варьируется в пределах 1700-3400 гривен за первое нарушение. Однако если правонарушение повторится, в таком случае придется уплатить штраф в размере 3400-8500 гривен.

В то же время, если военнообязанный украинце проигнорировал повестку в ТЦК и СП после прохождения медицинской комиссии или получения мобилизационного распоряжения, в таком случае может наступить уголовная ответственность, которая грозит лишением свободы.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, за уклонение от мобилизации военнообязанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Также к категории уголовных деяний относится уклонение мужчин призывного возраста от военного учета после того, как представители ТЦК и СП сделали соответствующее предупреждение.

Ранее сообщалось, сколько в Украине будет продолжаться мобилизация и каких кадров сегодня больше всего не хватает в ВСУ. Также было объяснение, могут ли снятого с воинского учета мужчину не выпустить за границу во время военного положения.

Напомним, в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВВК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретной возможности, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.