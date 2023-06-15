Могут ли не выпускать за границу снятых с воинского учета мужчин: разъяснение

В условиях всеобщей мобилизации в Украине мужчинам призывного возраста предельно сложно выехать за пределы страны, не имея на то убедительных, предусмотренных законом оснований. Даже те, в чьем военном билете указана графа "снят с учета", испытывают трудности при пересечении границы, а то и вовсе получают отказ от правоохранителей.

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Агентство "РБК-Украина" получило комментарий от юриста Антона Маринича об этой категории мужчин, которые, казалось бы, без препятствий имеют право выезжать из Украины. Впрочем, как говорится, есть нюанс.

Он состоит в следующем: до начала полномасштабного вторжения России украинские военкоматы не уделяли особого вниманию терминологии, хотя она есть. Отныне в военном билете гражданина Украины предусмотрено два статуса: "снят с учета" и "исключенный с учета".

"Нужно понимать: отметка "снят с учета" не означает, что мужчина не военнообязанный. А вот если мужчина "исключен из учета", то границу он может пересекать беспрепятственно", – поясняет правовед.

По словам Маринича, снятие с учета происходит при смене места жительства и никак не влияет на пригодность к службе, а исключение с учета применяется, когда мужчину военкомы сочли вообще непригодным к военной службе.

"Если вы имеете только отметку "невоеннообязанный", нельзя однозначно сказать, как это будет расценено пограничником и примет ли он решение выпустить мужчину за границу. "Исключенный с учета" предусматривает абсолютное исключение с воинского учета. Это касается как призывника, резервиста, так ограниченно пригодного", – детально рассказал юрист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мобилизация в Украине действует до 18 августа 2023 года, после чего может быть снова пролонгирована на три месяца. Сейчас украинскому войску больше всего не хватает людей, которые на высоком уровне владеют иностранными языками.