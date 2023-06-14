Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и каких кадров больше всего не хватает ВСУ: разъяснение

Общая мобилизация и военное положение, объявленные президентом Украины приказом от 24 февраля 2022 года, действует до 18 августа 2023 года, после чего может быть снова пролонгирована на 3 месяца. Сейчас украинскому войску больше всего не хватает людей, которые на высоком уровне владеют иностранными языками.

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Об этом рассказал начальник Харьковского ОТЦК полковник Владимир Арап, передает "АрмияInform". По его словам, это нужно для работы с иностранными инструкторами, которые учат украинских воинов работать с оружием, предоставляемым западными партнерами.

Военный уточнил, что речь идет не только о мужчинах, но и женщинах, имеющих соответствующий опыт, квалификацию и, главное, собственное желание.

Напомним, что вопросы мобилизации в Украине регулируются соответствующим законом. При этом документ содержит исчерпывающий перечень военнообязанных, не подлежащих призыву, речь идет о лицах с инвалидностью, забронированных, многодетных, родителях-одиночках, усыновителях и ряде других. Однако все вышеперечисленные все же могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще рано говорить о демобилизации украинских военных. Он подчеркнул, что война с РФ продолжается.

Что касается ротации наших защитников и защитниц – военное руководство обязательно должно ее проводить, отметил гарант. По его словам, этот процесс проходит под руководством Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в рамках мобилизации обязательно перед отправкой в войска человек должен пройти военно-врачебную комиссию, имеющую ряд нюансов. Какие существуют нюансы прохождения ВЛК и что было изменено в прохождении медкомиссии – читайте в материале;

– народные депутаты предлагают добавить в список освобождаемых от мобилизации работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ведь это тоже фактически герои без оружия, обороняющие страну в тылу и спасающие мирных граждан там, куда достает своими ракетами и дронами враг.

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